عجز قبل الأوان.. 5 أشهر من السير فى الجبال تجعل شابا صينيا يبدو ضعف عمره.. صور

كتب خالد إبراهيم

قضى رجل صينى يبلغ من العمر 24 عامًا، آخر 5 أشهر من حياته، يعيش فى الجبال بعد انفصال عاطفى مؤلم، ويبدو الآن ضعف عمره على الأقل، ويطلق عليه أشخاص أكبر منه سنًا لقب "العم"، حيث انتشرت قصة براندون مايلز ماى، الذى يظهر كشاب يبدو ضعف عمره، ليس بسبب اضطراب وراثى نادر، ولكن ببساطة لأنه تعرض للعوامل الجوية القاسية فى جبال شمال وغرب الصين.



الشاب الصيني

اكتسب الرجل المجهول الهوية شهرة فى بلده الأصلى بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يظهر فيه بطاقة هويته أمام الكاميرا لإثبات أنه فى أوائل العشرينات من عمره، عندما أشار إليه الشخص الذى صور الفيديو بلقب "العم"، حيث قال المتسلق الأصلع ذو المظهر الخشن إنه يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، ثم رفع بطاقة هويته أمام الكاميرا ليُظهر أنه ولد فى ديسمبر 2000، وفقا لموقع oddity central.

قال الرجل، وهو من سكان مقاطعة خبى بشمال الصين، إنه بدأ يتقدم فى السن بسرعة بعد انسحابه إلى الجبال لمحاربة الاكتئاب الناجم عن الانفصال، وعندما سمع أن المشى لمسافات طويلة على هضبة تشينغهاى-التبت يمكن أن "يطهر العقل"، حزم حقائبه ووضعها فى عربة صغيرة واعتمد أسلوب حياة زاهد، حيث وجد الوضوح الذى كان يبحث عنه، لكن التجربة التى استمرت 5 أشهر تركته أيضًا يبدو كبيرا فى السن بشكل صادم بالنسبة لسنه.

قال الرجل البالغ من العمر 24 عامًا إن صلعه المبكر كان نتيجة للتعرض المكثف لأشعة الشمس المباشرة التى ألحقت الضرر ببصيلات شعره، ويبدو جلد وجهه أيضا أكثر ارتخاء مما كان عليه فى صوره "قبل"، والشعر على وجهه الذى قرر أن ينميه لحماية وجهه من التعرض للأشعة فوق البنفسجية يجعله يبدو أكبر سنًا.

قال "العم" الشاب عن لقاءاته مع معظم الناس: "أريتهم بطاقة هويتى وأخبرتهم أننى ولدت بعد عام 2000، لكن بعض الناس ما زالوا لا يصدقوننى، وبعد مرور بعض الوقت، تقبلت أن بعض الناس لا يمكنهم تصديق أننى رجل فى أوائل العشرينات من عمري".

وبعد أن اكتسب اهتمامًا على مستوى البلاد، قال الشاب البالغ من العمر 24 عامًا والذى يبدو عجوزًا إنه لا ينوى إجراء أى تغييرات، مدعيًا أنه يشعر بالارتياح .