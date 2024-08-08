عادل مهندس زراعى وبائع كوارع بقنا.. ورث المهنة عن والده منذ 25 عاما.. صور

قنا صابر سعيد

يستقبل زبائنه والابتسامة لا تفارق وجهه، ورغم عمله مهندسا زراعيا إلا أنه حرص على استكمال رحلة والده فى أكلة يحبها عدد كبير من أهالى قنا، وبدأ فى التواجد بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم منذ 25 عاما وله زبائنه ومحبيه، الذين يترددون عليه وتربطهم علاقة محبة بينه وبينهم.

"زوجتى وبناتى يساعدونى فى التجهيز والقنائى يحبنى" بهذه الكلمات بدأ عادل عباس، مهندس زراعى، كلماته عن صنعته فى بيع الكوارع والعدس فى الشتاء بالقرب من المسجد ومساعدة زوجته وأبنائه له فى التجهيز وحرصه على نظافة وجودة ما يقدمه للزبائن.

وقال عادل عباس، مهندس زراعى، إنه يعمل فى تلك الصنعة بالوراثة عن والده الذى عمل فيها منذ ما يزيد عن 60 عاما، ورغم التحاقه وعمله فى المجال الزرعى إلا أنه حرص على الاستمرار فى مهنة الأب والتواجد بالقرب من المسجد الذى وجد فى قربه الراحة.

وأوضح عباس أنه يحرص على نظافة وجودة ما يقدمه، وكذلك السعر المناسب له فوجبة الكوارع لا تزيد عن 40 جنيها وبأسعار أرخص لمن لا يستطيع.

وأشار عادل عباس إلى أن لديه 4 أبناء من البنات في مراحل تعليمية مختلفة أصغرهن في المرحلة الابتدائية و2 آخرين في مراحل جامعية، وتساعده زوجته في تجهيز الوجبات وتحضيرها قبل الذهاب إلى مكانه الذى يتواجد فيه منذ سنوات، متابعا "المكان ده اختارني وراتحت بجواره والناس بتسأل عليا لما بغيب".



تجهيز الكوارع



عادل عباس



عادل مهندس زراعي بقنا



مهندس زراعي بقنا وبائع كوارع



مهندس والصنعة بائع كوارع



