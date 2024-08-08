طقس سوهاج حار رطب نهارا والعظمى اليوم 41 درجة.. مباشر

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم بث مباشر من محافظة سوهاج بعنوان حار رطب نهار بسوهاج والعظمى 41 اليوم .. مباشر حيث تناول البث حالة الطقس اليوم بكافة انحاء المحافظات، والمحافظات المختلفة، فمازالت المحافظة تشهد إرتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة وإرتفاع نسبة الرطوبة.





هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 43 ، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 43 ، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43 ، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 40.