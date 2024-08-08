طرح قطع أراضى استثمارية بنظام الإتاحة بمدينة دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية سكنية وحضانة ، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبيةالإحتياجات المستقبلية للمدينة ، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر أغسطس الجارى.

لدعم الاستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز خدمات الحى الرابع بالمدينة ، بنشاط "تجارى إدارى سكنى" ، بمساحة 600 مترا مربعا، سعر المتر التقديرى 37340 جنيه ، بإشتراطات بنائية 60 % من مساحةقطعةالأرض ، مكون من أرضي + ميزانين + دورين علويين ، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 15 م والردود 3 م أمامى ممر بواكى و 6م خلفى ، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، وإستيفاء كافةالموافقات المطلوبةللنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله ، أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط "حضانة" بالمجاورة الخامسة بالحي الرابع بالمدينة، الأولى بمساحة 750 متراً مربعاً، سعر المتر 9900 جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، ، والردود 6 متر من جميع الجهات، مكون من دور أرضي + أول إدارى، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاءكافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، وإستيفاء كافةالموافقات المطلوبة للنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز ، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمركز الحى الرابع بالمدينة لإقامة نشاط " تجاري " بمساحة 1140مترا مربعا ، سعر المتر 23585جنيه ، بنسبة بنائية لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض ، و بإرتفاع أرضى + دورين بما لا يتعدى قيدالإرتفاع 15 متر ، والردود 5متر أمامى +4 متر من باقى الإتجاهات، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاءكافةالإشتراطات الفنيةللتصميم ومطابقة الأكواد ، وكذا إستيفاء كافة الموافقات المطلوبة للنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

نوه الدكتور المهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.