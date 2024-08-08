ضبط 481.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية مكبرة بمدينة دهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملة مكبره على الاسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب ضمن مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، وبناءاً على بتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء ، نحو تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين القائميين بالمحافظة والقادمين اليها.

وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب ، مدير المديرية وتحت اشراف الدكتور اشرف فوزى مدير الطب الوقائى و مصطفى خليل ، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية

تشكلت لجنة برئاسة الدكتور حسن العشرى ، مدير الادارة الصحية بدهب وعضوية كلاً من محمد عبد الرحمن مراقب اول الاغذية بالادارة و احمد عبد القادر مفتش اغذية دهب

واسفرت الحمله تم خلالها المرور على 46 منشأة مختلفة وتم خلالها المرور على 46 منشأة مختلفة وقامت اللجنة بتحرير 40 محضر نظافة عامة وكذلك 52 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية وتم تحرير محضر ضبط لكمية اغذية بلغ وزنها 481.5 كيلو منتهية الصلاحية باجمالي محاضر بلغت 93 محضراً

كما تم اعدام 319 كيلو مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية 132لتر لاغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.