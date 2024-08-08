اليوم السابع
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صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن

الخميس، 08 أغسطس 2024 03:00 م
صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن السلع الغذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تصرف منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024 حتى الآن ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر ، كما  يتم  طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في التعاقد على كميات كبيرة من السلع الأساسية  في إطار الحرص على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

 







وزارة التموين

مخزون السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

مقررات تموين شهر أغسطس

سلع بطاقات التموين



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