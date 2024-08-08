صحيفة إسرائيلية: الحرب على غزة تعطل قطار تل أبيب الخفيف

رام الله (أ ش أ)

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية اليوم الخميس، عن أن حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة، تسببت فى تعطيل تنفيذ العديد من المشروعات ومن بينها افتتاح التوسعات الجديدة لقطار تل أبيب الخفيف.. مشيرة إلى أنه كان من المقرر افتتاح الخطين البنفسجى والأخضر لقطار تل أبيب الخفيف العام المقبل إلا أنهما لن يعملا حتى قبل عام 2030.

ووفقا للصحيفة ، فإن التأخير في بناء هذين الخطين للسكك الحديدية الخفيفة يؤثر على سكان منطقة تل أبيب وأولئك الذين يعملون هناك ويحتاجون بشدة إلى نظام نقل جماعي في حين أصبحت الطرق في الوقت نفسه مزدحمة بشكل متزايد.

وكان من المفترض أن تنعقد اللجنة التوجيهية لوزارتي النقل والمالية للموافقة على تأجيل إضافي في مشروع القطار الخفيف لكن الاجتماع نفسه تأجل مرارًا وتكرارًا.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة التوجيهية أن الخط البنفسجي سيبدأ العمل رسميًا في نهاية عام 2027 (بعد تأجيله من عام 2025 ثم 2026) وسيبدأ الخط الأخضر العمل رسميًا في نهاية عام 2028 (بعد تأجيله من عام 2025 ثم 2027)، لكن مصادر قريبة من سير العمل تقول إن حتى هذه التواريخ طموحة للغاية.