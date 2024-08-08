صادرات مصر من العنب ترتفع إلى 150 مليون دولار فى مايو الماضى

كتب مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية من العنب شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات من العنب الطازج نحو 150 مليونا و538 ألف دولار في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 116 مليون و870 ألف دولار في شهر مايو من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها 33 مليون و668 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من العنب ضمن قائمة أهم صادرات مصر من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 468 مليون و899 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 457 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و894 ألف دولار.

وضمن قائمة صادرات السلع الزراعية يأتي البصل والذي بلغت قيمة صادراته نحو 33 مليون و44 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 28 مليون و961 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين و83 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية ارتفعت قيمتها خلال شهر مايو الماضي، مقابل نفس الشهر من العام الماضي 2023، وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السـلع وأهمها فواكه طازجة بنسبة 17.4٪، بالإضافة إلى صادرات الملابـس الجاهزة بنسبـة 5.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2٪، وأخيرا صادرات السجــاد والكليــم بنسبة 1.3٪.