اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شريف فتحى: المتحدة شريك أساسى فى الترويج للسياحة المصرية (إنفوجراف)

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:55 م
شريف فتحى: المتحدة شريك أساسى فى الترويج للسياحة المصرية (إنفوجراف) وزير السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن مطارات برج العرب ومطروح والعلمين سهلت الوصول إلى المقاصد السياحية المختلفة.

أضاف وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك أساسي في الترويج للسياحة المصرية.

ووجه شريف فتحي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النظام والتنظيم الذي يشهده مهرجان العلمين الجديدة.

وزير السياحة
وزير السياحة

وقال شريف فتحي، إن السياحة أصبحت متقدمة رغم التحديات الموجودة، إلا أن مصر باتت قادرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات السياحية.

2
 

 

3
 

 







وزير السياحة

مهرجان العلمين

السياحة المصرية

المتحدة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة