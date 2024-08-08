شروط التقديم لمسابقة "أشبال مصر الرقمية" لطلاب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، ودعا الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، طلاب وطالبات المنطقة إلى الاشتراك بالمبادرة.

وأوضح أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن المبادرة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى إلى الثانى الثانوى، ولمدد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين بشرط أن يستوفى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسى، بهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المعاهد الأزهرية فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة.

وصرحت المهندسة وفاء جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى، أن الإدارة تعمل على قدم وساق بسواعد معلمى الحاسب الآلى لدعم الطلاب والنهوض بمستواهم، وأن الإدارة وفرت جميع معامل الحاسب الآلى اللازمة لتنفيذ المبادرة، وأنه تم فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة ٢2024/2025م على الموقع الرسمى https://deci.gov.eg.

الشروط الأساسية للالتحاق..

1- الجنسية المصرية

2- أن يكون المتقدم من الملتحقين العام 2024/2025 بالصف الأول الإعدادى إلى الثانى الثانوى

3- أن يكون الطالب لديه شغف بالتعلم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

4- التفوق العلمى فى الرياضيات والإنجليزى والعلوم (حاصل على درجة 90% فأكثر أو تقدير جيد جدًا أو امتياز في كل مادة على حدة)

5- يدرس ومقيد في أحد المعاهد الأزهرية (وأثناء التسجيل يختار ترشيح من الأزهر الشريف)

6- لديه جهاز حاسب آلي وشبكة إنترنت لاستخدامهم طوال فترة التدريب

7- المعرفة الأساسية والقدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي

8- القدرة على التعلم الذاتي عبر الإنترنت

9- موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة وتقدم المستندات على موقع وزارة الاتصالات وهي..

أولًا.. أصل أو صورة واضحة من شهادة الميلاد

ثانيًا.. بيان نجاح يوضح درجات الطالب للعام الدراسي المنتهي

ثالثًا.. خطاب قيد يفيد قيد الطالب بالمعهد وموجه لوزارة الاتصالات مبادرة أشبال مصر الرقمية

رابعًا.. أصل أو صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر بوجهين سواء الأب أو الأم

خامسًا.. أصل الإقرار والتعهد الذي يتم تحميله من الموقع وتوقيع الطالب وولي الأمر عليه مع صورة شخصية ملونة، وحال الاستفسار التواصل مع منسق المبادرة بالإدارة التعليمية.