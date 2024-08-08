شباب قرية شيبانة بسيناء ينظمون يوما تطوعيا لتنظيف وتجميل قريتهم

شمال سيناء - محمد حسين

نظم شباب قرية شيبانة، الواقعة جنوب مركز رفح بشمال سيناء، يومًا تطوعيًا مميزًا لتنظيف وتجميل قريتهم.

جاء ذلك فى إطار استجابة لمبادرة أسبوع النظافة التى أطلقها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء وتمتد على مدار الأسبوع فى مختلف مناطق المحافظة، وتأتى ضمن جهود تحسين البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية.



بدأ النشاط فى الصباح الباكر، حيث تجمع الشباب المتطوعين من مختلف الأعمار، وعكفوا على رفع كميات كبيرة من المخلفات بشوارع القرية.

كما قاموا بطلاء أعمدة الإنارة وجذوع أشجار الظل بألوان علم مصر، مما أضفى لمسة جمالية على القرية.

لم تقتصر جهودهم على ذلك، بل شملت أيضًا تسوية الطرق ورفع الرمال من المسارات لتحسين حركة المرور وجعل الشوارع أكثر نظافة وراحة للسكان.



عبد الهادى اعتيق، رئيس قرية شيبانة، أشار إلى أن هذا المجهود الجماعى يعكس الروح العالية التى يتحلى بها الأهالى، وأن الفعالية شهدت تنوعًا فى المشاركات المجتمعية، حيث ساهمت المعدات الثقيلة والجرارات الزراعية وسيارات النقل فى تسهيل العملية. وأضاف أن هذا النشاط يعيد البهجة والحيوية للقرية، ويعزز من روح التعاون بين سكانها.



وأكد رئيس القرية أن هذه الحملة تأتى استجابة لتوجيهات اللواء خالد مجاور، وأن القرية تمثل نموذجًا مثاليًا للتكاتف والعمل الجماعي.

كما ذكر أن القرية قامت سابقًا بتنفيذ العديد من المبادرات التطوعية، بما فى ذلك بناء فصول دراسية لتحسين مستوى التعليم لأطفال القرية، ومشاركة المعلمين فى تعليمهم.