شاهد عامل بمطعم يسمع نتيجته بالثانوية العامة وكاميرا المراقبة تمنحه لحظة تاريخية

بنى سويف هانى فتحى

نشر الطالب موسى ربيع ابن قرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف، على صفحتة على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو من كاميرا مراقبة يرصد سجود لله داخل محل عملة فى مطعم فور ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وظهر الطالب موسى ربيع وهو يتلقى خبر نجاحة فى الثانوية العامة ، أثناء عمله فى مطعم بأحد المطاعم بمنطقة كورنيش النيل ببنى سويف ، ونجاحة فى الثانوية العامة بمجموع 83% القسم الأدبى.

وظهر موسى فى الفيديو وهو يقفز عدت قفزات فرحا ويسجد لله شكرا، بعدها تلقى التهانى بالاحضان من زملائه فى العمل.