سول تتهم بيونج يانج بالاستمرار فى زرع الألغام على طول المنطقة منزوعة السلاح

سول (أ ش أ)

اتهم الجيش الكورى الجنوبى، نظيره الشمالى بالاستمرار فى زرع الألغام الأرضية وبناء الحواجز على طول المنطقة منزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين، وذلك وفقا لتقييم أجرته وزارة الدفاع فى سول.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار آخر لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري، وذلك بعد فشل المحاولة السابقة لبيونج يانج في أواخر مايو الماضي.

وكانت بيونج يانج أطلقت صاروخا جديدا تفوق سرعته سرعة الصوت هذا العام، كما أجرت أيضا ثماني تجارب لإطلاق صواريخ باليستية وست تجارب لإطلاق صواريخ كروز.