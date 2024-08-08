سفير مصر فى قطر يستقبل بعثة النادى الإسماعيلى فى إطار تشجيع التعاون الرياضى

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استقبل السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى قطر بعثة النادى الإسماعيلى التى تقوم بزيارة إلى الدوحة حالياً لخوض مباراة ودية لكرة القدم أمام نادى السد القطرى ضمن فعاليات احتفال النادى الإسماعيلى بالذكرى المئوية لتأسيسه .

يأتي ذلك في إطار رعاية السفارات المصرية للوفود والبعثات الزائرة لدول الاعتماد وتقديم الدعم اللازم لها.

وخلال اللقاء،أهدى المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي درع النادي وزيه الرسمي إلى السفير المصري الذي أعرب له عن أمنياته بالفوز في المباراة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس أن السفارة قامت بترتيب لقاءات لوفد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مع عدد من المسئولين القطريين لدفع التعاون في مجالي الرياضة والاستثمار الرياضي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.