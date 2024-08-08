سفير تركيا بالقاهرة: وزير خارجيتنا أعجب كثيرا بمدينة العلمين

رباب فتحى

قال السفير التركى بالقاهرة، صالح موطلو شن، إن وزير خارجية بلاده، هاكان فيدان، أعرب عن إعجابه بمدينة العلمين وأشاد بالمعماريين المصريين الذين ساهموا في العمارة والبناء.

وأضاف السفير فى زيارة لأحد المصانع التركية فى مصر لصناعة الملابس، أن زيارة وزير الخارجية التركى لمصر قبل أيام كانت مثمرة للغاية، وشهدت لقاءات مهمة مع المسئولين المصريين في القاهرة ومدينة العلمين، وكذلك اشتملت زيارة لمدينة العريش.

وقال إن وزير الخارجية التركى بحث مع وزير الخارجية الدكتور بدرعبد العاطى كيفية دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد بالتعاون مع مصرفى جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلا إن تركيا نجحت في توصيل المساعدات فقط من خلال التعاون مع مصر. وأكد أن تركيا قدمت جهود عديدة لأشقائنا فى فلسطين وسوف تقدم جهود أكثر الفترة المقبلة بالتعاون مع مصر.

وخلال اللقاءات مع المسئولين المصريين، أضاف السفير أن وزير الخارجية هاكان فيدان أكد أن الجانب التركى يتطلع إلى زيادة الاستثمارات فى مصر.

وقال السفير إن هدفه الأساسى كسفير لبلاده هو تقوية التعاون بين مصر وتركيا وتعزيزه فى كافة المجالات، مضيفا أن بلاده ترغب في ضخ الكثير من الاستثمارات في الفترة المقبلة.