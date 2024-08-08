اليوم السابع
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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 8-8-2024 بالبنوك المصرية

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:41 ص
سعر الريال القطرى اليوم الخميس 8-8-2024 بالبنوك المصرية الريال القطرى
كتبت مروة الغول

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 8-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.47جنيه للشراء، 13.50جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.47جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.57جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.58جنيه للشراء.

13.52جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.57جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.55جنيه للشراء.

13.50جنيه للبيع.







الريال

الريال القطري

سعر الريال القطرى

الريال القطرى اليوم




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