اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 8-8-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:37 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 8-8-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه الدينار الكويتى- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 8-8-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 160.07 جنيه للشراء و161.1 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.07 جنيه للشراء

161.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.03 جنيه للشراء

161.1 جنيه  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

154.8 جنيه للشراء.

161.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.1 جنيه للشراء.
161.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.2 جنيه للشراء
161.2 جنيه للبيع

 







العملات

الدينار

عملات

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي

الدينار الكويتي اليوم

الدينار مقابل الدولار




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة