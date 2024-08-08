سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 8- 8- 2024 مقابل الجنيه المصرى

كتبت أسماء أمين

ينشر اليوم السابع اليوم الخميس 8 - 8 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى سعر 62.52 جنيه للشراء، و62.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 62.31 للشراء، 62.55 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.53 جنيه للشراء.

62.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.31 جنيه للشراء.

62.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.31 جنيه للشراء.

62.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.27 جنيه للشراء.

62.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.31 للشراء.

62.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

62.31 للشراء.

62.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.38 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

62.33 جنيه للشراء.

62.57 للبيع.