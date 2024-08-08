زراعة سوهاج: ندوة عن تحميل بعض المحاصيل على الخضر.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، البوم، عن تنفيذ ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بقرية برديس مركز البلينا عن موضوع تحميل بعض المحاصيل علي المحاصيل الأخرى من محاصيل الخضر كالبسلة واللوبيا والفاصوليا علي الذرة الشامية أوعلي الشمام والكنتالوب أو دوار الشمس وذلك بهدف تقليل الفجوة في الزيوت بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك زيادة الانتاجية بهدف خفض الأسعار، صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن الندوة جاءت بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وفى إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنشيط وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات برعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى الفريق وتركز الحوار علي أهمية زراعة محصول الذرة الشامية كمحصول استراتيجي يشكل جانب كبير من غذاء الانسان والحيوان.

كما تطرق الحوار إلى الإصابة بحشرة الحشد الخريفية وهى آفة زراعية خطيرة تصيب العديد من المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الذرة، الأرز، والقطن، هذه الحشرة يمكن أن تسبب خسائر كبيرة في الإنتاج إذا لم تتم مكافحتها بشكل فعال، وإلى الزراعات التعاقدية والفوائد التي تعود علي المزارعين والسوق علي حد سواء حيث تعد الزراعة التعاقدية هي أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقي وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية.



عقب إنتهاء الندوة



محصول الذرة الرفيعة



من داخل الحقول الزراعية



وكيل وزارة الزراعة مع المزارعين



وكيل وزارة الزراعة مع المزارعين بعد الندوة