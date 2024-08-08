روسيا.. السجن 15 عاما لراقصة باليه مزدوجة الجنسية بتهمة "الخيانة العظمى"

وكالات

طلبت النيابة العامة الروسية الخميس إنزال عقوبة السجن 15 عاماً في روسية أمريكية تحاكم في جلسات مغلقة بتهمة "الخيانة العظمى" في إيكاتيرينبورغ في منطقة الأورال، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

نقلت الوكالات عن ميخائيل موشايلوف محامي كسينيا كاريلينا قوله إن "النيابة العامة طلبت السجن 15 عاما" في معتقل خاضع لتدابير أمنية عادية في حق موكلته.

وبدأت في مدينة يكاترينبرج الروسية، الخميس، محاكمة مواطنة مزدوجة الجنسية أمريكية-روسية، تدعى كسينيا كاريلينا، متهمة بارتكاب "الخيانة" من خلال جمع الأموال للجيش الأوكراني.

وكاريلينا البالغة من العمر 33 عاما، اعتقلت في يكاترينبرج في وقت سابق من هذا العام أثناء زيارتها لجديها وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51.80 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لصاحب عملها – وهو منتجع صحي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

ويشار إلى أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، دخلت روسيا في يناير، لكن الولايات المتحدة لم تعلم باعتقالها حتى 8 فبراير.

وقال كريس فان ديردن، صديق كاريلينا إنه اشترى لها تذكرة لزيارة البلاد كهدية عيد ميلاد، وقال إنها "فخورة بكونها روسية، ولا تشاهد الأخبار، إنها لا تتدخل في أي شيء يتعلق بالحرب".

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) كاريلينا بالمشاركة في "تحركات عامة لدعم نظام كييف"، في حين قالت منظمة "رازوم من أجل أوكرانيا" غير الربحية، التي يُزعم أن كاريلينا قدمت لها الأموال، إنها "شعرت بالفزع" بسبب اعتقالها.