رفع 15 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أرمنت فى حملات نظافة وتجميل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملات نظافة وتجميل وأعمال قص وتهذيب الأشجار، حيث تم رفع 15 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات ورفع ناتج التهذيب من الطرق على مستوى المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمركز.

ومن جانبه، أكد على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، علي الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، حيث أن الحملات خرجت تحت إشراف مدير المرافق بالمركز، ومشرفى النظافة والتجميل ومعدات المركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكداً على مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومى، وفى سياق متصل وبناءاً على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف بنطاق كل مركز ومدينة، قامت إدارة الطرق بمركز أرمنت بمتابعة العمل باستمرار فرد التربة الزلطية بطريق ترعة السواحل بأرمنت الحيط، وذلك تحت إشراف إدارة الطرق ومرافق المدينة .

فيما تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة النظافة، حيث تم رفع 45 طن مخلفات صلبة وقمامة من شوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة.

ويقول رئيس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، إنه تم تنفيذ حملة نظافة شملت مناطق القباحي الغربي وشارع سيدي المنصورى والسنطة والمقاطير وعماير الحاج رمضان وشل وشارع سيدي المنصورى ومنطقة ابو ربيع والحاوي والجواهرة والعوايدية والتي أسفرت عن رفع حمولة 32 طن تقريباً.



حملات النظافة والتجميل بشوارع مدينة أرمنت