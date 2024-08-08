رفع وتحرير 320 حالة ومحضر إشغال فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة برفع وتحرير 320 حالة ومحضر إشغال.

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلًا عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة مكبرة إستهدفت رفع 309 حالة إشغال، مع تحرير 11 محضر إشغال طريق وذلك وسط مشاركة لشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى، ونائب رئيس المدينة محمد ممدوح، ورؤساء أحياء غرب وجنوب، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والسيارات .

وتم كذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الأحياء المختلفة، فضلًا عن قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار، فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.