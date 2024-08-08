رصد مقاتلات من طراز "إف-16" فى خيرسون

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أكد بافيل فيليبشوك، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا فى مقاطعة خيرسون، اليوم /الخميس/، أنه تم رصد مقاتلات من طراز "إف-16" فى اتجاه خيرسون.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" فيليبشوك قوله: "منذ أمس، تحلق طائرات "إف-16" فوق منطقتنا"، معربا عن ثقته فى أنه "سيتم إسقاط وتدمير جميع الطائرات قريبا".



وفى سياق متصل نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية فى المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.



وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال أنشطة الاستطلاع فى المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، حدد العسكريون الروس ذخيرة مموهة من وحدة معادية".



وأوضح البيان أنه "وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأكد البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة نفذها طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، تم تدمير الذخيرة بالكامل".