"رسوم المعاينة" تعرقل سرعة تركيب العداد الكودى إجباريا للمخالفين

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت بتعديل بعض خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية لتتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من التوسع في تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، موضحا أن التركيب الإجبارى يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة وتقسيط قيمة المقايسة ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعون عن سدادها للإستمرار فى توصيل التيار بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، أصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودى.

وأكد المصدر أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والاراضى الزراعية والتعدى على أراضى الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.



