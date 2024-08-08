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رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 وطرق دفع الرسوم

الخميس، 08 أغسطس 2024 10:03 ص
رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 وطرق دفع الرسوم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بالتقدم بـ طلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بـ التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع. https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة
التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة

 







وزارة التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

تظلمات الثانوية العامة 2024

موقع تظلمات الثانوية العامة

موقع تظلمات الثانوية العامة 2024

بوابة تظلمات الثانوية العامة

الثانوية العامة

تظلم الثانوية العامة

تظلم الثانويه العامه 2024

تقديم تظلم



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