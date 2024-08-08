رئيس وزراء بريطانيا يدعو لعقد اجتماع طارئ لبحث الاضطرابات المندلعة فى البلاد

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قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر إنه سيعقد اجتماعًا آخر للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" فى وقت لاحق من اليوم الخميس "للنظر فى أحداث الليلة الماضية" و"التخطيط للأيام المقبلة" فى محاولة للسيطرة على الاضطرابات المندلعة فى البلاد.



وأوضح ستارمر، لوسائل إعلام - نقلتها صحيفة /التليجراف/ البريطانية - عقب زيارته لمسجد فى منطقة وست ميدلندز، أنه من الهام ألا تتهاون الشرطة فى مواجهة أعمال الشغب المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد.



وقد تم نشر الآلاف من الضباط فى العاصمة لندن الليلة الماضية تحسبًا لمزيد من الاضطرابات، حيث من المتوقع تنظيم أكثر من 100 مظاهرة لليمين المتطرف فى جميع أنحاء البلاد.

من جانبه.. أكد مفوض شرطة العاصمة أن التواجد الشرطى الكبير وأعداد المتظاهرين المناهضين للعنف ساهمت فى ردع مثيرى الشغب.



يذكر أن آلاف المتظاهرين احتشدوا فى شوارع إنجلترا اليوم الخميس فى احتجاجات مناهضة للعنصرية، بعد تحذيرات من تصاعد عنف اليمين المتطرف فى المملكة المتحدة.