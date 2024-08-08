رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يهدى أوائل الثانوية الأزهرية رحلة عمرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الشيخ عبد الله صالح أحمد محمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادى أحمد قناوى الوكيل الثقافى للمنطقة، أولياء أمور أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من كل قسم (علمى – أدبى مبصر – أدبى كفيف)، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وفوجئ الطلاب وأولياء الأمور بإهداء كل طالب رحلة لأداء مناسك العمرة، وذلك بدعم اللجنة النقابية لرعاية العاملين بالمنطقة وسط فرحة عارمة، حيث كانت رحلة أداء مناسك العمرة الأولى للطالبة أماني سلطان محمود سيد أحمد من معهد فتيات الدير، لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى المنطقة بالقسم العلمي هذا العام، بمجموع بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%، والجائزة الثانية للطالبة غادة محمد عبد الراضي بخيت معهد فتيات البياضية بمجموع 542 درجة بنسبة 86.3% والحاصلة على المركز الأول عن (القسم الأدبي - مبصر)، والجائزة الثالثة للطالب يحيى صابر عبد الباسط محمد معهد بنين الشيخ محمد عبده الإسناوي بمجموع 472 درجة بنسبة 74.92% لحصوله على المركز الأول عن (القسم الأدبي - كفيف).

ومن جانبه صرح الطالب يحيى صابر عبد الباسط الحاصل على المركز الأول عن (القسم الأدبي - كفيف)، بشكره العميق لمن كان سببا في تفوقه وبأن جوهر تفوقه وأحد أسباب نجاحه هو برنامج المرشد الذكي للتعلم EDU SMART GUIDE وهو برنامج لقراءة الكتب الدراسية بتقنية الواقع المعزز صوتياً، ومصمم لمناهج الأزهر الشريف لمساندة ذوى الإعاقة البصرية، وهو متضمن برسالة الماجستير الخاصة بالدكتور فهد محمد الصغير عضو مكتب وكيل الوزارة.

كما تقدم رئيس المنطقة، والوكيل الثقافي بخالص التهاني، والتبريكات لأسر الطلاب والطالبات ولجميع شيوخ المعاهد والسادة الموجهين والموجهين الأوائل والعموم ، ومديري الإدارات التعليمية ، ومديري المراحل التعليمية، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز، وذلك بحضور عبد الفتاح محمود حفني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الأقصر، وعماد محمود حامد، مدير إدارة الخطة والمنهج ، والشيخ محمود عرمان مدير التعليم الابتدائي، وبعض من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية.



استقبال أوائل الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم



جانب من تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بالأقصر



رئيس الأقصر الأزهرية يهدي رحلة عمرة لأوائل الثانوية الأزهرية