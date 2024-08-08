رئيس مدينة إسنا يتلقى شكاوى المواطنين حول الصرف والمرور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر استمرار لقاءات اليوم المفتوح الأسبوعية لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين من مسئولى مجلس المدينة، حيث عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة واستقبل 22 طلبا وشكوى من الأهالى خلال اللقاء.

وأكد الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا سرعة العمل على حلها لدعم الأهالى، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وأوضح الدكتور محمد رزق، في بيان صحفى، أنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث 22 طلبا وشكوى من المواطنين، والتي تنوعت بين مشاكل خاصة بالتموين وبالصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق، حيث وجه رئيس مركز ومدينة إسنا على الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد التى تم عرضها، وكذلك تذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى كل القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وتم خلال لقاء اليوم المفتوح بإسنا مناقشة مشكلة الصرف الصحى بعزب ونجوع إسنا، وعدم إدراجها فى خطط الأعمار وعمليات الصرف الصحى نظراً لتبعيتها إدارياً إلى مدينة إسنا، وتمت مناقشة مشكلة ضعف ضخ مياه الشرب النقية إلى منازل مدينة إسنا بالأدوار العلوية، ومشكلة أعمدة الإنارة وبعض التعدى على نهر الشوارع وملاك الدولة، وشكوى بإضافة خطوط سير لسيارات دائرى المدينة وتقرير تسعيرة جبرية لمركبات التوك توك، وإضافة خط جسر السيالة والمحكمة ومنطقة دويح والمحكمة لسيارات دائرى المدينة.



تقديم شكاوى أهالى إسنا خلال اليوم المفتوح



تلقى شكاوى المواطنين خلال لقاءات اليوم المفتوح باسنا



جانب من تقديم شكاوى أهالى مدينة إسنا باليوم المفتوح