رئيس فنزويلا يرقص خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب حول الانتخابات

فاطمة شوقى

ظهر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، وهو يرقص خلال اجتماعه مع مجموعة من الشباب للتحدث عن الهجمات التي تعرض لها المجلس الإنتخابى الوطنى، حيث أنه تعرض لـ 30 مليون هجمة في الدقيقة منذ الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 28 يوليو الماضى، حسبما قالت صحيفة لا كلارين الأرجنتينية.



نيكولاس مادورو



وسط تقارير عن تزوير الانتخابات في فنزويلا، أشار نيكولاس مادورو خلال حدث متلفز إلى أن نظام المجلس الانتخابي الوطني (CNE) يتلقى "30 مليون هجوم في الدقيقة" منذ الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو، لذلك أعلن الرئيس الفائز من الانتخابات أنه يندد بتلك الهجمات.



وفي حديثه، وسط مزاعم بتزوير الانتخابات في فنزويلا، ندد الرئيس بـ "الانقلاب السيبراني والفاشي والإجرامي".



وقال مادورو "لقد هاجموا النظام الإلكتروني للمجلس الانتخابي الوطني بأكمله في يوم الانتخابات وكل يوم حتى اليوم، كانوا يتلقون 30 مليون هجوم في الدقيقة، كان عليك فقط مضاعفة ذلك وهناك ملايين الملايين من الهجمات على النظام الإلكتروني، حتى الآن"، وأشار إلى أنظمة النقل التابعة للمجلس الانتخابي الوطني.