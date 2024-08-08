رئيس شعبة الذهب: التغيرات العالمية عنيفة.. وهذه حقيقة توقف التجار عن البيع

إبراهيم حسان

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد الآن حالة من الاستقرار من حيث سعر الدولار والعرض والطلب، مؤكدًا أن المؤثر الوحيد في سعر الذهب الفترة الحالية هو التغيرات العالمية.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية "on"، أن التغيرات العالمية عنيفة جدًا على مدار اليوم في الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر على سعر الذهب بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الباعة لا يمتنعون عن البيع، ولكن هناك اضطرابات في التسعير للحظات لذلك يوجد حالة من عدم اليقين ولكن بمجرد ما يحدث استقرار، يحدث البيع بشكل عادي.

وأكد أن الذهب ملاذ آمن وله قيمة، وعلى المدى الطويل يحقق نجاحات وارتفاعات، هو ادخار واستثمار لا يقلق، لكن لا ننصح بشراء الذهب في وقت قصير ثم بيعه كذلك في وقت قصير، متابعا: "الذهب يعتبر استثمار طويل الأمد، وهو وعاء آمن، ولا يمنع من شراء الذهب حتى لو كان بأسعار مرتفعة، لأن سعره يزيد".