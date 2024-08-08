رئيس جامعة المنوفية يكرم 150طالبا وطالبة من المتميزين فى الأنشطة الطلابية

المنوفية - محمد فتحى

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، 150 طالبا وطالبة من الطلاب المتميزين والحاصلين علي جوائز ومراكز متقدمة بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب ومديري الإدارات ومشرفين الأنشطة بالادارة العامة لرعاية الطلاب والكليات.

أكد الدكتور أحمد القاصد على أن القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، مضيفا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، موجها لهم التهنئة علي تحقيق مراكز متقدمة وتمثيل الجامعة بشكل مشرف.

وأشار القاصد إلي حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها موضحا ،ان مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للدعم الكامل الذي توفره الجامعة لهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وأشار الدكتور ناصر عبدالباري إلي أن الطلاب المتميزين فى نشاط الجوالة والخدمة العامة شمل حصول منتخب جوالى وجوالات الجامعة على المستوى الأول بالدورة القمية الـ31 لجوالي وجوالات الجامعات المصرية.



مسابقة المعرض الانتاجي الكشفي الثاني لجوالي وجوالات الجامعة :-

المركز الأول :- ( كلية التجارة – كلية التربية)

المركز الثاني :- ( كلية الاداب – كلية التربية النوعية ) والمركز الثالث :- كلية الصيدلة

اما النشاط الفني حصل طلاب الجامعة علي

المركز الأول بمسابقة ابداع (12) في مجال الجرافيك غير متخصص

المركز الثاني بمسابقة ابداع (12) في مجال الأشغال الفنية غير متخصص

المركز الأول بمجال الرسم (غير متخصص) باسبوع شباب الجامعات الـ 13

المركز الثالث بمجال الجرافيك (غير متخصص) باسبوع شباب الجامعات الـ 13

المركز الثالث بمجال الجرافيك (متخصص) باسبوع شباب الجامعات الـ 13

المركز الثالث بمجال الخزف (متخصص) باسبوع شباب الجامعات الـ 13

المركز الأول تصوير زيتي (غير متخصص) بمهرجان الانشطة الطلابية الأول بجامعة السويس

مسابقة أفضل معرض فني

المركز الأول :- كلية الاداب

المركز الثاني :- كلية الطب

المركز الثالث :- كلية الصيدلة

التميز :- (كلية التربية النوعية – كلية التربية للطفولة المبكرة)

وفي النشاط الإجتماعي حصل الطلاب علي

المركز الأول بمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بجامعة الفيوم.

المركز الاول بمسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة حلوان

المركز الثالث بمسابقة الشطرنج بجامعة حلوان

اما النشاط الثقافي حصل طلاب الجامعة علي

المركز الأول في مجال الرواية بمسابقة ابداع (12)

المركز الثاني بمسابقة القران الكريم باسبوع شباب الجامعات الـ 13 بجامعة حلوان .

اما ادارة اعداد القادة :قد حققت

مركز الاول بمبادرة سياحه بشكل جديد لدمج دور ذوي الهمم في السياحة. وتوفير سبل الراحة لهم

المركز الثالث بمبادرة علشانك ابليكيشن ومنصة تعليميه وخدميه لذوي الهمم

مركز اول في الكرة الشاطئية بمهرجان العالمين ٢٠٢٤

كما حققت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية :-

المركز الأول في خماسيات كرة القدم بمهرجان الاسر الثالث بجامعة كفر الشيخ .

المركز الثالث في لعبة الدارتس بمهرجان الاسر الثالث بجامعة كفر الشيخ

و في النشاط العلمي والتكنولوجي

المركز الأول بمسابقة هاكثون التقنيات الناشئة(مجال الصحة والرياضة)

المركز الأول بدوري المعلومات العلمية بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان

المركز الاول بمسابقة الرالي لريادة الأعمال

المركز الاول في مجال البحث العلمي بمسابقة صحتنا في كوكبنا .

المركز الثاني في مجال التنمية المستدامة بمسابقة صحتنا في كوكبنا

المركز الثاني في مجال الابتكارات العلمية والطاقة الكهربية بمسابقة ابداع (12)

المركز الثالث في مجال الامن السيبراني والمعلوماتي بمسابقة ابداع (12)

وفي النشاط الرياضي :-

المركز الأول في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الأول في رمي الرمح (صم وبكم)

المركز الاول في دفع الجلة كف بصري في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51 (طلبة)

المركز الاول في دفع الجلة كف بصري في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51 (طالبات)

المركز الاول في دفع رفع الاثقال ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الاول في الكونغفو في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الاول في كرة الهدف في اللقاء الرياضي لذوي الهمم

المركز الثاني في 100م عدو صم وبكم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في الوثب الطويل صم وبكم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في 100 م عدو ارجل سليمة في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في 100م عدو صم وبكم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في الوثب الطويل في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في دفع الجلة في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في دفع الجلة كف بصري في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في المصارعة وزن 82 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثاني في دفع الجلة في في اللقاء الرياضي لذوي الهمم

المركز الثالث كونغفو في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث قذف قرص (صم وبكم) في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث قذف قرص (كف بصري) في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في 100 م عدو ارجل سليمة في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في 400 م عدو ارجل سليمة في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في رمي الرمح ارجل سليمة في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في 400 م عدو (كف بصري) في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في 400 م عدو (كف بصري) في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في الكونغفو في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث وثب طويل باللقاء الرياضي لذوي الهمم

المركز الثالث في الملاكمة وزن 93 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في الملاكمة وزن 60 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في الكاراتية وزن 67 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في المصارعة وزن 130 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في المصارعة وزن 66 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في المصارعة وزن 78 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في رفع الاثقال وزن 49 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51

المركز الثالث في رفع الاثقال وزن 64 كجم في بطولة العاب القوى ببطولة الجامعات المصرية الـ51