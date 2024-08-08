رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على النشر الإلكترونى للكتاب الجامعى

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعى والتى تم تشكيلها برئاسته وعضوية الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، والدكتورة نجوى نشأت الأستاذ بكلية الطب، طارق جاب الله مدير عام شؤون التعليم بالجامعة.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع موضحا أن هذه اللجنة وجه بتشكيلها تماشيا مع توجهات وقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة النشر الإلكتروني للكتاب الإلكتروني ووضع الضوابط والآليات اللازمة فى هذا الشأن ومتابعة تنفيذها بكل جامعة، مشيدا بمستوى الأداء بجامعة المنوفية والتى تعد من أفضل الجامعات فى تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني ووضع آليات خاصة بها لمتابعة القواعد المنظمة لهذه المنظومة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الكتاب الجامعي كأحد عناصر العملية التعليمية، والتوجه نحو الكتاب الإلكتروني بدلا من الكتاب الورقى هو أحد مظاهر التطوير والتحول الرقمى في مجال التعليم والذي يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ورؤية القيادة السياسية للتوجه نحو التحول الرقمي في جميع جوانب التعليم العالي والتي تتضمن رؤية واضحة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي وتعزيز جودة التعليم، والتوجه نحو التدريس من خلال استخدام السبورات الذكية، وتحويل الكتب الورقية إلي كتب إلكترونية، وفي طريقة الامتحانات من خلال تطبيق نظام امتحانات البابل شيت، واستخدام التصحيح الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية.

هذا وناقش الدكتور أحمد القاصد والدكتور ناصر عبدالبارى مع الأعضاء الآليات والعناصر التى يجب توافرها فى تصميم الكتاب الإلكتروني كل حسب التخصص، وأهمية أن يساعد الكتاب الإلكتروني فى اكساب الطالب مهارات عديدة، وتعزيز عملية التفاعل بين الطالب والمادة الدراسية، وأهمية أن تتضمن الكتب الإلكترونية العديد من وسائل جذب الانتباه مثل الألوان، والمجسمات، والأشياء ذات البعد الثلاثي، كما يمكن تزويد الكتب الإلكترونية بروابط نشيطة تنقل الطالب إلى مواقع مختلقة علي الإنترنت ذات صلة بكل موضوع من موضوعات الكتاب بما يساهم فى تحسين وصول الطلاب إلى المحتوى الأكاديمي، مؤكدا على أهمية تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والإدارة لتطوير منظومة الكتاب الإلكتروني بالجامعة.