رئيس جامعة الأقصر تهنئ طالبة حصلت على المركز الأول فى مسابقات العالم علمين

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بخالص التهاني والمباركات للطالبة جوليا سامي لحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في مسابقات العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة في مجال الفنون التشكيلية خلال الفترة من 5 أغسطس حتى 8 أغسطس الجاري.

كما تقدمت الدكتورة صابرين عبد الجليل بالتهنئة إلى الدكتور أحمد محي عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وأعربت عن أمنياتها لطلاب الجامعة للانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب، وإخلاص وأمانة، ليحققوا لأنفسهم النجاح، والتفوق ولوطنهم التقدم والإزدهار، متمنية للطلاب المزيد من التفوق في حياتهم القادمة.

فيما توجه الدكتور أحمد محي، عميد كلية الفنون الجميلة، بخالص الشكر والتقدير لرعاية الشباب بالكلية ورعاية الشباب بالإدارة المركزية، معرباً عن خالص الأمنيات لأبنائنا الطلاب بمزيد من المشاركة في الأنشطة والفعاليات الفنية مع خالص التوفيق والنجاح لهم.

وفى نفس السياق عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع خالد شمس الدين مدير عام فرع الأقصر لهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، ومصطفي أبو الوفا الشقيري مدير مركز المعلومات بالفرع، ومنتصر محمد السعيد، منسق عام اللجنة الإشرافية العليا لتعليم الكبار بجامعة الأقصر.

واستهل وفد هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتورة صابرين عبد الجليل؛ لتكليفها بقيادة جامعة الأقصر، وتناول الاجتماع ما حققته الجامعة من خلال مشاركة الطلاب بمشروع تعليم الكبار ومحو الأمية، وخطة الجامعة فى المساهمة الفاعلة بالمشروع بتوعية الطلاب، وكذلك تقديم الخدمة المجتمعية لأهالي محافظة الأقصر.



طالبة بجامعة الاقصر حصلت على المركز الأول في مسابقات العالم علمين