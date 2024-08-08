رئيس الوزراء: مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة واحتياجات الدولة مؤمنة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمى فيما حدث يوم "الإثنين الأسود" وصلت لـ6 تريليونات دولار، مضيفا قائلا:" هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".



وقال إن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، قائلا: "وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة".