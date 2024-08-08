رئيس الوزراء: لا نتدخل فى سوق العقارات لأنه يخضع للعرض والطلب

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب ضيوف مصر، قائلا: "لا نتدخل فى سوق العقارات أو الإيجارات لأنه عرض وطلب"، موضحا أنه مع استقرار الأوضاع فى المنطقة عدد كبير من ضيوف مصر سيعودون لبلدهم.

وتابع: "ضيوف مصر مثلما يستفادون من المزايا عليهم التزامات أيضا".

وأوضح أن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية وهو واحد من أهم القوانين"، مؤكدا أن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك عامل مجتهد وشاطر، والعمل سواء من خلال قطاع خاص او فى الحكومة مرتبط بالإنتاجية

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف استدامه نمو الاقتصاد المصرى.

ولفت فيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة إلى أن" الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى".

وتابع فيما يتعلق بالتعليم الفنى، أن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى هو المستقبل وخاصة فى مصر.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رسالة للمواطن المصرى، قائلا:" أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر ، بجانب وجود برنامج واضح لدعم الصادرات ، وتقليل التضخم لأقل من 10% هو دور واضح للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد إنه لا صحة لما تردد حول بيع الدولة للمطارات ولا يوجد نية لذلك ولكن الهدف هو رفع كفاءة وتشغيل المطارات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة قائلا:" هذا ليس بدعة وكل مطارات العالم تقوم بهذا الأمر".

وأوضح أن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات عالمية لا توجد فى الحسبان ، مثلما حدث من تصاعد الاحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمي فيما حدث يوم " الإثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليون دولار، مضيفا قائلا:" هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".

وقال أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة ، قائلا:" وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة