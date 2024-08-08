رئيس الوزراء: برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات من أحداث عالمية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للمواطن المصرى قائلا:" أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر، بجانب وجود برنامج واضح لدعم الصادرات، وتقليل التضخم لأقل من 10% هو دور واضح للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا صحة لما تردد حول بيع الدولة للمطارات ولا يوجد نية لذلك، ولكن الهدف هو رفع كفاءة وتشغيل المطارات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، قائلا:" هذا ليس بدعة وكل مطارات العالم تقوم بهذا الأمر".

وأوضح أن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات عالمية لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمية فيما حدث يوم "الاثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليون دولار، مضيفا: "هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".

وقال إن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، موضحا: "وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفهم لإثارة البلبلة".