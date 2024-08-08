اليوم السابع
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رئيس القابضة للكهرباء يتفقد سير العمل بشركتى شمال وجنوب القاهرة

الخميس، 08 أغسطس 2024 05:13 م
رئيس القابضة للكهرباء يتفقد سير العمل بشركتى شمال وجنوب القاهرة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تفقد صباح اليوم الخميس سير العمل في شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة انتظام العمل و تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد لمصلحة شركتهم.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الشركة القابضة للكهرباء حرص على مقابلة جميع العاملين بديوان عام شركتى شمال وجنوب القاهرة، موضحا أنه وجه بضرورة بذل مزيد من الجهد والاستمرار في خطط الشركة لمواجهة سارقى التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد بالشبكة والاهتمام بزيادة نسب التحصيل.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات التي تمت بشركتى شمال وجنوب القاهرة ركزت على أن جميع خطط الشركة القابضة لم تتحقق إلا من خلال ابنائها العاملين بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن رئيس الشركة القابضة أبلغ رؤساء شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء حريص على دعم كل ما هو يصب فى مصلحة القطاع ويحافظ على حق المواطن والدولة.







الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

وزير الكهرباء

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء




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