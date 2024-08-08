رئيس الحكومة لـ"اليوم السابع": شركات جديدة فى برنامج الطروحات والإعلان قريبا

كتب محمد عبد المجيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن حوافز القطاع الخاص، مضيفا:" لدينا اليوم مبادرة كانت موجودة والخاصة بمبادرة فرق الفائدة، وطلبت من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى النظر إلى إضافة مبلغ آخر لهذه المبادرة".

أضاف رئيس الوزراء ردا على اليوم السابع: "المبادرة بتخلى المصنع يتحمل 15% فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقى، وبالفعل وصلنا إلى الاستغلال الأقصى للمبادرة ولذلك سنعمل على مرحلة جديدة من هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن ما تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس وكنا نناقشه، هو تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية، فى كل شىء بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالى يبقى هناك جهة واحدة هى اللى بيتعامل معها المصنع وميبقاش فى أكثر من جهة فى الدولة بتبقى متداخلة فى هذا الموضوع حتى فى الرقابة بعد التشغيل، يبقى من خلال لجنة مجمعة و"ميبقاش كل يوم بينزل على المصنع جهة بطريقة منفردة وإنها رايحة تكشف عليه"، كل هذا نعمل عليه النهاردة فى هذا الشأن حتى تخرج برؤية واضحة هدفها تنفيذ الحوافز ولكن الأهم تبسيط الإجراءات "وميبقاش الراجل بيلف وبيدور على أكثر من جهة".

وردا على سؤال استكمال برنامج الطروحات.. فكانت الحكومة قد أعلنت عن وجود عدد من الشركات والبنوك المخطط طرحها قريبا فهل هذه الطروحات فى قطاعات محددة متعلقة بالشركات هيتم الإعلان عنها، وما هي المعايير التى يتم بناء عنها الطرح؟"، قال الدكتور مصطفى مدبولى إننا لم نغير شيئا فى برنامج الطروحات عن ما أعلنا عنه، هي هي نفس البرامج ونفس الشركات، ولكن ما طلبته فى ضوء المستجدات الموجودة اليوم والمتغيرات الكثيرة التى تحدث أننا نعيد التوقيتات الخاصة بالطروحات، بحيث إن هناك أشياء سنضطر إلى أن نرجئها لظروف خاصة بطبيعة النشاط نفسه أو القطاع، وفى أشياء أخرى سنبكر بها، مع إدخال عدد أخر من الشركات الجديدة والمنشآت الجديدة، وسنعلن قريبا جدا عن كل هذا بالتفصيل.