رئيس الحكومة الانتقالية فى بنجلاديش يعرب عن تفاؤله بمستقبل البلاد

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أعرب رئيس الحكومة الانتقالية فى بنجلاديش الدكتور محمد يونس، اليوم /الخميس/، عن تفاؤله بأن بنجلاديش ستتقدم للأمام بعد أن "ولدت من جديد" وذلك بفضل الطلاب المتظاهرين الذين منحوا البلاد الاستقلال.



وأكد يونس -فى تصريحات عقب وصوله إلى بنجلاديش لتولى منصبه الجديد- على أهمية حماية البلاد من الاضطرابات التى عصفت بها فى الفترة الأخيرة، معربا عن تقديره وامتنانه للطلاب الذين جعلوا التغيير ممكنا وأنقذوا البلاد وسمحوا لها أن تولد من جديد، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "تشانيل 24" البنغالية.



وكان رئيس أركان الجيش البنغالى الجنرال واكر الزمان، أكد أهمية ضمان انتقال منظم وسلمى نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك فى أعقاب الاضطرابات التى أدت للإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.