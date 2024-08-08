دعم السيدات وأصحاب الحرف اليدوية فى الأقصر برعاية مشروع أيادى مصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم مستمر للسيدات وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى الأقصر يقدم برعاية مشروع ومنصة أيادى مصر، حيث قدمت المنصة برئاسة نجوى النوبى رئيس الوحدة، أعمال ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية ضمن خطة عملها داخل محافظة الأقصر، وذلك بناء على تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية.

ونظمت الوحدة معرض أيادى مصر لتسويق المنتجات المصنعة بأيدى حرفيى منصة أيادى مصر، وبالتعاون مع فرع النادى الأهلى بالأقصر لعدد من العارضين من الحرفيين المتميزين فى العمل اليدوى والتراثى بالمحافظة، حيث أكد حسين بدوى عبد العاطى مدير النادى الأهلى، بأن النادى يفتح أبوابه لجميع السيدات والفتيات والشباب الحرفيين، وذلك من أجل مساعدتهن فى النهوض إقتصاديا داخل المجتمع المحلى، مضيفاً أن هذه المنتجات يجب أن تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية من جودتها ومتانتها.

كما شهدت مكتبة مصر العامة تنظيم فعاليات كورس الخياطة والتفصيل المجانى للسيدات، بالتعاون مع مبادرة أيادى النيل وجهاز تنمية المشروعات التدريب نظرى وعملى، ونظم تدريب عالى الجودة للتصدير للمدربين الدكتور عرفة الرملى ومنال عواجة، لأصحاب المشاريع تحت عنوان قطعة ملبسية صالحة للتصدير.

وتم إنهاء المرحلة الأولى من تدريب مدته 60 ساعة لتأهيل المشاركين لتشغيل وتصنيع قطع الملابس، وفقاً لمعايير الجودة المؤهلة للتصدير، وتم البدء في المرحلة الثانية في تنفيذ مشاريع تطبيقية عملية مع تنفيذ ورش عمل لريادة الأعمال والثقافة المالية ليعزز من فرص النجاح في لأصحاب المشاريع في الأسواق ويضيف قيمة كبيرة للمنتجات.



تدريب كورس الخياطة و التفصيل المجانى للسيدات



جانب من دعم الفتيات أصحاب الحرف اليدوية



دعم السيدات وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية في الأقصر



عرض منتجات السيدات من الحرف اليدوية فى الأقصر



فعاليات كورس الخياطة و التفصيل المجانى للسيدات بالأقصر



كورس الخياطة و التفصيل المجانى للسيدات



مشغولات يدوية بأيادي سيدات الأقصر