حملات مكبرة للنظافة وتسوية الطرق بمركز ساقلتة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بمحافظة سوهاج برئاسة خالد أبو محسب، حملات مكبرة للنظافة والإنارة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق، حفاظا على المظهر الحضاري، والعمل على راحة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة الطريق السريع من الحدود الإدارية مع مركز أخميم وصولاً إلى الحدائق العامة للمدينة بطول 5 كم، ثم شوارع " 23 يوليو، والحرية، والتحرير، وعبد السلام عارف"، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة، وتم رفع 6 طن قمامة ومخلفات من قرية الجلاوية، ومنطقة السلخانة، وطريق بربخ عبادة"، كما تم تطوير وتجميل مداخل المدينة، والطريق الزراعي الشرقي، وتمهيد الطرق بقرية سفالة، وطريق الصبحة/ عرب بني واصل، وقرية سفلاق "، وتم رفع نواتج عملية تدبيش ترعة الأحايوة، وتسوية طريق قرية الكتكاتة حتى الهنجر، وشارع بورسعيد"، وجاري متابعة استمرار الحملات بنطاق المدينة والقرى التابعة .