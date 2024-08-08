حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بقرى ومراكز الفيوم

الفيوم رباب الجالي





تشهد محافظة الفيوم خلال هذه الأيام قيام مديرية التموين بالمحافظة، بشن حملات تموينية مكبرة، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين ومراقبة الأسعار، وتمكنت الحملات من ضبط مخالفات عديدة منها ما يخص المخابز، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة التى تم ضبطها قبل تهريبها للسوق السوداء، وضبط أحد المصانع يقوم بتدوين معلومات خاطئة على المنتجات .

يقول سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه يوجه دائما بضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

ولفت شبل، إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم يشدد دائما على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار، كما تم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ولفت وكيل وزارة التموين بالفيوم، إلى أن إدارات التموين بمراكز المحافظة شنت حملات تموينية مكبرة على الأسواق وذلك لضبط الخارجين عن القانون فى مجال بيع السلع التموينية وتمكنت الحملات من ضبط 850 كيلو جرام دقيق بلدى مخابز، و110 زجاجة أدوية وإمبولات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، و45 كرتونة حلويات، و250 كيلو جرام أرز منتهى الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 88 محضر مخابز ما بين خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان، ووقف إنتاج كلى، وعدم نظافة، وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم تحرير 23 محضر أسواق ما بين عدم إعلان أسعار وعدم وجود فواتير، ومحضر تجار تموينيين ومحضر أدوية .

كما تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط مصنع حلويات بدائرة مركز سنورس يقوم بكتابة بيانات مخالفة لمكان التصنيع على العبوات، وتم ضبط عدد 45 كرتونه حلويات زنة الواحدة 7 كيلو جرام، كما تم تحرير محضر ضبط 250 كيلو جرام أرز منتهى الصلاحية بدائرة مركز سنورس، ومحضر نقص وزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و8 محاضر عدم وجود قائمة.

كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية من ضبط 110 زجاجات أدوية بشرية و2 أمبول مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بداخل مكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير خاضعة لاشتراطات التخزين الصحيحة فهى غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويوصى بإعدامها طبقا لمحضر مخالفات هيئة الدواء المصرية والمضبوطات تم ضبطها بداخل محل مستلزمات طبية.

وتمكنت إدارة تموين مركز الفيوم أول من ضبط دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية والمضبوطات 13 شيكارة دقيق بلدى زنة 50 كيلو جرام بناحية اللاهون، وتم ضبط أحد أصحاب مشروع جمعيتى لتصرفه فى كمية من السلع التموينية قدرت بـ200 كيلو جرام سكر تموينى و120 زجاجة زيت تموينى وتم تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار مستودع دقيق بلدى و3 محاضر تصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم، و3 محاضر نقص وزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم وجود قائمة تشغيل.

وتمكنت إدارة تموين مركز طاميه من تحرير محضر تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى 4 شكائر دقيق زنة 50 كيلو جرام، ومحضر غلق بقالة تموينية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار بيع السجائر، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية الحرة.

وتمكنت إدارة تموين مركز سنورس من تحرير 7 محاضر عدم ممارسة النشاط وغلق وضبط 4 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم إعلان أسعار عن سعر اسطوانات البوتاجاز المنزلية ومحضرين عدم إعلان أسعار مستودعات، و3 محاضر عدم إعلان أسعار للمحلات التجارية.

وحررت إدارة تموين بندر أول محضر نقص وزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وو8 محاضر عدم إعطاء بون ومحضر عدم وجود قائمة و10 محاضر عدم نظافة.