حصول 3 أعضاء هيئة تدريس بجامعة سوهاج على جوائز الدولة وجوائز الهيئات والأفراد

سوهاج محمود مقبول

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وكذلك جوائز الهيئات والأفراد لعام 2023 والتى أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم (181)، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث فاز كلاً من الدكتور أحمد سيد سمان، والدكتور محمد غازي جمعة، المدرسان بكلية التكنولوجيا والتعليم، بجوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية، كما حصل الدكتور هاني محمد عبد اللطيف أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم، على جائزة الدكتورة فردوس محمد عبد المجيد فى العلوم الأساسية ومجال المواد الجديدة والذكية، ضمن جوائز الهيئات والأفراد للعام الأكاديمي 2023.

وقد أعرب النعماني، عن فخره واعتزازه بما تمتلكه الجامعة من إرث بشري ثمين يضم كوكبة من الأساتذة والعلماء النابغين والمتميزين على المستوي العلمي والأكاديمي، الذين تحرص الدولة المصرية على تكريمهم والاحتفاء بهم تقديراً لعلمهم الجليل وجهودهم الملموسة من أجل الإرتقاء بالوطن والمشاركة فى بناء قواعد الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد النعماني علي ان هذه الجوائز تعد امتداد لجوائز سابقة حصدها اعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تخصصات مختلفة من قبل هذا العام او للأعوام الماضية، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الجامعة لدعم البحث العلمى والنشر الدولى، و تشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، والأستفادة من البحوث العلمية فى دعم خطط الدولة.











