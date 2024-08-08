حصاد الوزارات.. صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن

منظمة العمل العربية تبحث مع اتحاد العمال مجالات دعم أطراف الإنتاج بمصر

تنسيق جامعة الأزهر 2024.. ننشر كليات العلمى لطالبات الثانوية من الوجه البحرى

انفوجراف.. الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من الأمراض المعدية

هيئة الدواء تكشف عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالنقرس

وزيرة التضامن تستعرض برامج التمكين الاقتصادى للمرأة وإعداد كوادر تدريبية على التسويق

جامعة عين شمس تحصد المركزين الأول والثانى بكرة القدم والطائرة الشاطئية بمهرجان العلمين

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع جامعة مارا التكنولوجية بماليزيا

‫ وزيرا الزراعة والرى: دراسة استخدام الشتلات بالرى الحديث فى مزارع القصب

وزيرة البيئة تبحث مع أعضاء بمجلس النواب حل المشاكل البيئية داخل دوائرهم