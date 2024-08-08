جولة تفقدية بمواقع إنتاج جنوب الوادى بالصحراء الشرقية لبدء حفر آبار بالمناطق الجديدة

كتبت - مروة الغول

قامت قيادات شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والتى شملت كلاً من المهندس نبيل صلاح نائب رئيس الشركة للإنتاج والجيولوجى إبراهيم عبده نائب الاستكشاف والدكتور معتز خليل نائب التخطيط وخالد عبد العزيز نائب الإدارية ومساعد رئيس الشركة للسلامة محمد سعيد سليمان بإجراء جولة تفقدية بمواقع انتاج شركة جنوب الوادى بالصحراء الشرقية انطلاقاً من سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تنمية الاكتشافات البترولية وتعظيم الإنتاج وفي ظل إلاهتمام بالموارد والثروات البشرية ومراعاة السلامة المهنية والحفاظ علي البيئة في مواقع شركات الإنتاج ، وجاءت الزيارة فى اطار برنامج المتابعة الدائمة لحقول الصحراء الشرقية الواقعة في نطاق الإشراف الفنى والإدارى لشركة جنوب.

وتم عقد إجتماعات بحقول شركتي عش الملاحة وبتروجلف وضمت شركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتي وبتروكريم وبتروأمير وبتروصفوة ومجاويش.



وشملت الجولة زيارة تسهيلات الإنتاج ومحطة تجميع ومعالجة الزيت بحقول شركة عش الملاحة ومحطة إستغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل تسهيلات إستخراج وإنتاج الخام، كما تم تفقد حقول شركات بتروجلف ومجاويش ومراجعة خطط وبرامج الاستكشاف والإنتاج والمشروعات ومتابعة ما تم تنفيذه وسبل الإسراع في بدء حفر آبار إستكشافية بالمناطق الجديدة ووضع الأبار المكتشفة على الإنتاج بشركات بتر وجلف وبترونفرتيتي ومجاويش لإحداث طفرة إنتاجية فى الثروات البترولية بما يعظم العائد على الاقتصاد القومى.



كما تم مراجعة خطط الطوارئ وإجراء تجربة حية لنظام الإطفاء بمنطقة العمليات بشركة عش الملاحة وجهاز حفر الآبار بشركة مجاويش، وإجراء وقفة للسلامة بحقول بتروجلف، وتم التأكيد على إتباع إجراءات السلامة للحفاظ علي الثروات البشرية وكفاءة وإستدامة الأصول إلانتاجية.