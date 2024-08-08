جهاز 15 مايو يجرى القرعة اليدوية لقطع الأراضى السكنية الصغيرة

كتب أحمد حسن

أجرى جهاز مدينة 15 مايو، القرعة اليدوية لقطع الأراضى السكنية الصغيرة (مسكن) المميزة والأكثر تميزا، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العقارية برئاسة الهيئة ومندوب وزارة المالية ومفوض مجلس الدولة الذى أشرف على سير العملية لضمان الشفافية والنزاهة وبحضور أيضا أعضاء اللجنة بجهاز مدينة 15 مايو .

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم إجراء القرعة اليدوية على محور الأراضى السكنية الصغيرة ( مسكن ) المميزة لمدن برج العرب الجديدة وملوى الجديدة والفشن الجديدة وأخميم الجديدة .

وأضاف أنه تم أيضا إجراء القرعة اليدوية لقطع الأراضى السكنية الصغيرة ( مسكن ) الأكثر تميزا وذلك لكلا من مدينة 15 مايو والشروق و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لافتا إلى أن القرعة اليدوية لمدينة 15 مايو تم إجراؤها على عدد 32 قطعة أرض صغيرة ( مسكن ) الأكثر تميزا وذلك وسط حضور من المواطنين وفرحة عارمة من قبل الفائزين.

وأعرب عن التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة بتوفير فرص عادلة للمواطنين للحصول على قطع أراضٍ للبناء. وأن هذه القرعة تأتى ضمن خطة الهيئة والجهاز لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع.