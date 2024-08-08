اليوم السابع
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جهاز العبور: خطة لرفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة

الخميس، 08 أغسطس 2024 09:00 م
جهاز العبور: خطة لرفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة تطوير محاور الطرق
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة بالمدينة، وذلك  لتحسين المظهر العام واللائق ولرؤية جمالية افضل المواطنين .

وتفقد رئيس الجهاز اعمال تطوير ورفع كفاءة  الميدان الفاصل بين كمبوند الشركة السعودية وكمبوند جنه العبور بالحي الثامن.، حيث تم الانتهاء من الاعمال الصناعية وتنسيق الميدان وتركيب الرخام والزلط الملون للممرات والمشايات بالميدان.

كما تفقد استكمال اعمال الزراعة لاشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ المصري(البوانسيانا المزهره وشجر الماهوجني) ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية (نباتات الالنتيرا الحمراء ،  والدورانتا الليموني والمبرقشه  ،  والجهنميه المزهره، ونبات اللاكافيليم الابيض) لرؤية بصرية اجمل للسادة السكان وزائري المدينة وحفاظا علي الواجهة الحضارية لعروس المدن.

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه العبور

محاور الطرق




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