جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2024

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل ( 1.8%) لشهر يونيو 2024.

وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-2.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (-0.4%)،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-11.6%)، وذلك مع ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (2.0%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.2%) لشهر يوليو 2024 مقابل (27.1%) لشهر يونيو 2024.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2024 مقارنة بشهـر يونيو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%) مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.0%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.8%) ، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.4%) ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-2.0%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.7%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.3%) ... بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (-0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.3%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).

سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-11.6%) ... بالرغم من ارتفاع مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)،

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.0%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (28.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.4%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.0%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (16.2%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (35.8%) ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (16.7%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (33.6%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (54.5%) ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (22.2%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (55.8%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (33.1%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (51.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (45.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (22.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (45.1%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.3%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (26.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (25.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (30.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (25.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (25.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%)، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (25.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (42.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (30.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (31.9%)،مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (26.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (69.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.3%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (31.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (27.3%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (29.8%).