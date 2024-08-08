جامعة عين شمس تحصد المركزين الأول والثانى بكرة القدم والطائرة الشاطئية بمهرجان العلمين

كتب محمود راغب

حصدت جامعة عين شمس المركز الأول في بطولة كرة القدم الخماسية و المركز الثاني في الكرة الطائرة الشاطئية في ختام المنافسات التي جمعت بين 6 جامعات في الأسبوع الثالث للجامعات المصرية 2024 بـ مهرجان العلمين.

وأقيمت المنافسات في ملاعب المنطقة الترفيهية فى مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة جامعات عين شمس والأزهر والمنصورة والأقصر والفيوم ودمنهور.

وتنوعت الأنشطة بين المنافسات الرياضية والفنية والترفيهية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024 الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الشركة المتحدة وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وأسفرت نتائج كرة القدم الخماسية، عن فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول، وجامعة الفيوم بالمركز الثاني، وجامعة المنصورة بالمركز الثالث.

كما اختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بين طلاب الجامعات المشاركة بمنطقة الملاعب الرملية في المدينة الترفيهية، وأسفرت النتائج عن فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة الأزهر بالمركز الثالث.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إن هذا المهرجان يعد فرصة رائعة لتعزيز روح التنافس الإيجابي والتعاون بين طلاب الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن تنوع الأنشطة بين الرياضية والفنية والثقافية يساهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، مضيفا أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الدعم من خلال قطاع شئون التعليم والطلاب لمثل هذه الفعاليات التي تعزز الانتماء وتنمي روح الفريق لدى شباب الجامعات.

وأسفر الدور التمهيدى خماسى كرة القدم عن فوز جامعة عين شمس على جامعة الأقصر 1/4 كما اسفر الدور قبل النهائي عن فوز جامعه عين شمس علي جامعة دمنهور 0/1 وعلي جامعة المنصورة 0/1 بينما جاءت المباراة النهائية بفوز جامعة عين شمس على جامعة الفيوم 1/3 بضربات الجزاء الترجيحية.

أما عن كرة الطائرة الشاطئية فقد اسفر الدور التمهيدي عن فوز جامعه عين شمس علي جامعة المنصوره 1/2، وعلى جامعة الأزهر 0/2 وفي الدور قبل النهائي فازت جامعه عين شمس علي جامعة الأقصر 0/2 بينما حققت المركز الثاني بنتيجه المباراة النهائية 2/1 أمام جامعة المنصورة



