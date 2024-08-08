جامعة دمياط: فريق كلية الهندسة DU racing team ينافس فى رالى 2024 EVER Egypt

دمياط معتز الشربيني

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة اليوم 8 أغسطس 2024 طلاب فريق DU racing team الذى يضم عدد من الطلاب بأقسام الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية بكلية الهندسة، استعدادًا للمشاركة فى مسابقة " رالى السيارات الكهربائية 2024" التى تنظمها أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع جامعة عين شمس، وذلك بعد إنهاء كافة أعمال تصميم وتصنيع سيارة كهربائية بالجامعة، وقبل نقلها إلى جامعة عين شمس حيث* ساحات الاختبارات النهائية المؤهلة لخوض السيارة السباق الفعلى المقرر إقامته فى مدينة العالمين الجديدة ضمن فاعليات مهرجان العالمين 2024.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حمدى الغندور عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور محد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

فيما وقد قام فريق DU racing team بالجامعة بإنهاء تصنيع وتجميع السيارة الكهربائية الخاصة به تحت إشراف الدكتور محمود عبد الهادى المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والاستعداد للمشاركة بها فى سباق " رالى السيارات الكهربائية 2024 EVER Egypt " ضمن 24 جامعة مشاركة فى المسابقة.

جدير بالذكر أن مسابقة "رالى السيارات الكهربائية 2024 2024 EVER Egypt المدعومة من قِبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقام الفعاليات النهائية منها بمدينة العلمين الجديدة يومىّ الثانى عشر والثالث عشر من أغسطس الحالى، بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

وتهدف مبادرة "رالى السيارات الكهربائية" إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع، وذلك من خلال تهيئة بيئة مشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفنى للفرق المشاركة فى المسابقة.

" تتميز مسابقة "رالى السيارات الكهربائية EVER Egypt هذا العام بثلاثة مسارات هي: المسار الديناميكى، والمسار المفاهيمى، والمسار المستقل المفتوح، حيث أن المسارات الديناميكية والمفهومية، تحتل البراعة التقنية مركز الصدارة مع اللوائح الجديدة من الجماليات والتكامل المعزز بالإضافة إلى التصميم الداخلى، ويركز التحديث أيضًا هذا الموسم على الاهتمام بالتفاصيل، من خلال تقديم لوحة معلومات عن السيارة، مثل السرعة والشحن والمدى فى مسار القيادة الذاتية، فضلًا عن ضم جداول تكلفة مفصلة وتفاصيل المواد ووثائق التصنيع.

هذا وقد خضع فريق DU racing team للعديد من الاختبارات والتصفيات فيما يخص مرحلة التصميم والتصنيع الفعلى لسيارة كهربائية بالكامل من تصميمه الخاص واختبار ومناقشة هذا التصميم من قبل كبار الأساتذة المتخصصين فى هذا المجال والوقوف على كافة تفاصيله وإمكانية تنفيذه، وقد أثبت الفريق قدرته على التميز والابتكار، وبناءً على ذلك تم اختيار فريق جامعة دمياط ضمن أفضل 5 فرق جديدة مشاركة على مستوى الجامعات المصرية .

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الدعم والتشجيع لفريق DU racing team الممثل لجامعة دمياط، متمنيًا لهم الفوز فى التصفيات النهائية للمسابقة .

وأشاد رئيس الجامعة بابتكار فريق كلية الهندسة بصناعة السيارة الكهربائية، مؤكدًا على دعم الجامعة لكافة سبل الابتكار، لافتًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بصناعة السيارات محليًا، خاصة الكهربائية منها فى ضوء التحول الذى شهده العالم نحو الاقتصاد الأخضر لتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحفيز الطلب عليها.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة جامعة دمياط فى الموسم الخامس من مسابقة "رالى السيارات الكهربائية 2024" والتى أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقدم للموسم الخامس منها فى 17 يناير 2024.